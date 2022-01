Israele: Covid, premier Bennett "cerchiamo soluzioni per pressione su sistema sanitario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele è impegnato nell’elaborare possibili soluzioni per diminuire la pressione sul sistema sanitario e sui centri adibiti alla somministrazione di tamponi. Lo ha detto il primo ministro del Paese, Naftali Bennett durante la riunione governativa settimanale, in cui si è discussa anche l’attuale situazione legata all’ondata della variante Omicron. Secondo il premier, infatti, sarà indispensabile stabilire "chi ha la precedenza a farsi somministrare un tampone" in modo da ridurre gli effetti della "scarsità di tamponi", un fenomeno che sta venendo registrato "su scala globale". Bennett ha poi specificato che l’obiettivo del suo governo è di "permettere all’economia di funzionare il più possibile proteggendo comunque i più deboli".In mattinata, Nachman Ash, il direttore del ministero della Salute a capo della commissione incaricata di monitorare la diffusione del coronavirus, aveva detto che, causa dell'alta contagiosità, ma bassa mortalità della variante Omicron, Israele potrebbe raggiungere l'immunità di gregge nell'ondata attualmente in corso. Attualmente, quella della variante Omicron è l’ondata più vasta affrontata dal Paese: secondo il Weizmann institute, questa ondata supererà i contagi causati dalla variante Delta, raggiungendo nelle prossime settimane almeno i "20-30 mila casi al giorno". Secondo il Gertner institute, invece, circa il 99 per cento della popolazione israeliana rischia di contrarre il virus in questa ondata. Al momento, il ministero della Salute ha rivelato che i posti letto negli ospedali iniziano a scarseggiare, che si va verso la somministrazione della quarta dose di vaccino per i lavoratori impiegati nel sistema sanitario nazionale e che l'obiettivo dell'immunità di gregge dovrà essere raggiunta tramite "un successo della campagna vaccinale".(Res)