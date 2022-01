India: Uttar Pradesh, altri due arresti per le violenze di Lakhimpur Kheri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema, di sua iniziativa, poco dopo i fatti, ha chiesto al governo statale un rapporto conoscitivo dettagliato sulle indagini; inoltre, ha ricevuto petizioni per l’assegnazione dell’inchiesta all’Ufficio investigativo centrale (Cbi). Nel corso delle udienze il collegio formato dal giudice capo, Nuthalapati Venkata Ramana, e dai giudici Surya Kant e Hima Kohli ha espresso più volte insoddisfazione per l’andamento delle indagini, criticandone tempi e modi e sollecitando le autorità statali a procedere tempestivamente, a raccogliere più testimonianze e a proteggere i testimoni. Infine, ha suggerito un monitoraggio esterno allo Stato. Il governo statale ha accettato la proposta della supervisione, che la massima autorità giudiziaria ha affidato a Rakesh Kumar Jain, giudice emerito dell’Alta corte del Punjab e dell’Haryana. Inoltre, la Corte suprema ha disposto che nella squadra investigativa speciale formata nell’Uttar Pradesh fossero inclusi tre funzionari della polizia centrale. Il mese scorso la squadra investigativa ha chiesto al tribunale di Lakhimpur nuove imputazioni per gli arrestati argomentando che dal materiale raccolto risultava che non si era trattato di un atto colposo ma di un atto compiuto intenzionalmente secondo un piano premeditato di omicidio. (segue) (Inn)