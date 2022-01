Francia: Le Pen esulta per rimozione bandiera europea sotto Arco di Trionfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rimozione della bandiera dell'Unione europea sotto l'Arco di Trionfo a Parigi è stata "una grande vittoria patriottica". Lo ha scritto su Twitter la presidente del partito francese Rassemblement National, Marine Le Pen, candidata alla carica di capo dello Stato nelle elezioni previste in primavera. Nella giornata di ieri Le Pen aveva protestato per l'installazione della bandiera Ue sotto l'Arco di Trionfo, a simboleggiare l'avvio della presidenza semestrale francese del Consiglio europeo il primo gennaio. Il drappo europeo è stato ritirato questa mattina, una scelta che Le Pen ha salutato come "una grande vittoria patriottica" e "una massiccia mobilitazione di tutti gli amanti della Francia e della Repubblica per respingere Emmanuel Macron". "Adornare l'Arco di Trionfo con gli unici colori dell'Unione Europea, senza la presenza di una bandiera nazionale, è un vero attacco all'identità della nostra nazione, perché questo monumento onora le nostre vittorie militari e ospita la Tomba del Milite Ignoto", aveva affermato ieri Le Pen. (Frp)