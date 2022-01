Bangladesh: prossima sessione parlamentare inizierà il 16 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 16ma sessione dell’undicesima legislatura del parlamento unicamerale del Bangladesh (Jatiya Sangsad, Casa della Nazione), la prima del 2022, inizierà il 16 gennaio. Il presidente della Repubblica, Abdul Hamid, ha convocato i deputati, in base all’articolo 72 della Costituzione. La carta costituzionale bengalese impone la convocazione del parlamento entro 60 giorni dalla fine della sessione precedente. La prossima sessione, come le precedenti, si terrà nel rispetto dei protocolli per il contenimento dell’epidemia di coronavirus.(Inn)