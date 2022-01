Coree: Seul, persona non identificata ha attraversato confine entrando in territorio nordcoreano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Difesa della Corea del Sud ha reso noto che una persona non identificata ha attraversato il confine fortificato con la Corea del Nord nella notte e di aver inviato una comunicazione a Pyongyang senza ricevere risposta. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap”. Secondo le fonti militari di Seul il soggetto era stato precedentemente individuato con apparecchiature di sorveglianza nella parte orientale del confine; per catturarlo erano state inviate truppe, ma la cattura non è riuscita. Non è noto se la persona in questione sia un cittadino sudcoreano o un disertore nordcoreano. Dopo l’incidente nella sorveglianza di frontiera lo Stato maggiore della Difesa sudcoreana non ha rilevato movimenti insoliti nel Paese confinante. (segue) (Gut)