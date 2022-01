Coree: Seul, persona non identificata ha attraversato confine entrando in territorio nordcoreano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il messaggio è stato inviato al Nord allo scopo di salvaguardare l’incolumità della persona. In Corea del Nord, infatti, le truppe hanno l’ordine di sparare a vista a chiunque attraversi illegalmente il confine, nell’ambito delle restrizioni contro la pandemia di coronavirus. Nel settembre 2020, un funzionario della pesca sudcoreano finito in acque nordcoreane è stato ucciso. Le due Coree sono divise da una zona demilitarizzata lunga 248 chilometri e larga quattro, sorvegliata da recinzioni di filo spinato, trappole per carri armati e truppe da combattimento su entrambi i lati e disseminata di mine. Dalla fine degli anni Novanta circa 34 mila nordcoreani sono fuggiti dal loro Paese per scampare alla povertà e all’oppressione politica, per la maggior parte attraverso la Cina. (Gut)