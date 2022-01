Polonia: portavoce governativo, Varsavia resta obiettivo principale aggressione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia resta uno dei principali obiettivi delle azioni aggressive della Russia. Lo ha affermato il portavoce del ministero per i Servizi speciali della Polonia, Stanislaw Zaryn, in un’intervista all’agenzia di stampa “Pap”. Il 2021 “è stato dominato dalle azioni del regime bielorusso di Aleksandr Lukashenko, sostenuto dalla Russia. Per la prima volta nella storia, la Polonia è stata l’obiettivo di azioni che hanno costituito un’aggressione ibrida orchestrata contro l’Occidente”, ha detto Zaryn. Il portavoce ha sottolineato come da lungo tempo la Polonia stia lanciando l’allarme contro “la politica imperiale della Russia”, che “impiegando vari strumenti, cerca di destabilizzare la situazione in Europa”. (segue) (Vap)