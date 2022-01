Milano: Romani, con cabine foto Cie miglioriamo esperienza cittadini verso servizi essenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a questa collaborazione – spiega l'assessora ai servizi civici e generali Gaia Romani – si ottiene non solo una velocizzazione dei tempi per il cittadino ma anche un conseguente beneficio di produttività per gli uffici. Attraverso questo sistema, infatti, si vanno a risolvere alcune criticità legate al metodo tradizionale che prevede la scansione della foto cartacea e il successivo adattamento manuale. Metodo che comporta spesso tempi lunghi di attesa, con il rischio che la foto perda qualità o non rispetti i criteri di validazione imposti dalla normativa Icao e dal sistema Cie. Passo dopo passo e con piccole rivoluzioni – conclude l'assessora Romani – miglioriamo l'esperienza delle cittadine e dei cittadini che si interfacciano con la pubblica amministrazione e in particolare con le sedi dei servizi essenziali". Con questo processo, spiega il Comune in una nota, si garantiscono una velocizzazione della fase di emissione della Cie e la totale sicurezza dell'utilizzo della foto per il cittadino, eliminando la fase di scansione, ridimensionamento e centratura manuali. (Com)