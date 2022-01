© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lasciare a casa da scuola 3 milioni e mezzo di bambini a gennaio? Non è questa la soluzione, si intervenga piuttosto su aerazione e si usino le mascherine: discriminare bambini e famiglie non ha nessun senso”. Lo affermano fonti della Lega a commento delle ipotesi per arginare i contagi in classe. (Rin)