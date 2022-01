India-Pakistan: scambiate liste installazioni nucleari e detenuti civili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’attentato del 2016 alla base area indiana di Pathankot, nel Punjab, di cui è sospettata l’organizzazione jihadista Jaish-e-Mohammed (Jem), i colloqui a livello governativo si sono limitati a conversazioni telefoniche tra i consiglieri per la sicurezza nazionale, che non sono mai state rese pubbliche. Alle consuete frizioni si sono aggiunte nel 2020 vicende riguardanti le rispettive ambasciate, con accuse di spionaggio, espulsioni e il ridimensionamento delle sedi diplomatiche. L’unico tema di dialogo negli ultimi anni è stato quello sul Corridoio di Kartarpur, un passaggio transfrontaliero per collegare luoghi sacri del sikhismo del Punjab indiano e del Punjab pachistano, inaugurato nel novembre del 2019. Tuttavia, l’anno scorso c’è stato uno sviluppo positivo. (segue) (Inn)