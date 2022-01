Regno Unito: Covid, nelle scuole secondarie dell'Inghilterra reintrodotto obbligo di mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle classi delle scuole secondarie in Inghilterra sarà obbligatorio indossare le mascherine facciali al fine di ridurre i contagi da variante Omicron del Covid-19. Lo ha annunciato oggi il governo britannico. La misura serve anche a permettere alle scuole di rimanere aperte e consentire la didattica in presenza negli istituti inglesi, mentre i sindacati scolastici hanno chiesto alle autorità di agire per limitare la diffusione del virus, lanciando l'allarme circa gli esami a livello nazionale. I rappresentanti sindacali hanno richiesto l'installazione di unità per la depurazione dell'aria e sostegno finanziario per i test anti Covid da condurre a scuola, come riferisce l'emittente "Bbc". (Rel)