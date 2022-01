Frosinone: festeggia il capodanno sparando con il fucile dal balcone, denunciato 50enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha festeggiato il nuovo anno con una denuncia a piede libero l'uomo che, nella notte di Capodanno a Ceccano, dal balcone di casa sua, alla mezzanotte, ha sparato ripetutamente con un fucile. I carabinieri hanno raggiunto il 50enne mentre ancora sparava per festeggiare. Hanno quindi recuperato l’arma utilizzata unitamente a sei bossoli calibro 12 appena esplosi. Contestualmente i militari hanno proceduto al ritiro di ulteriori sei armi comuni da sparo, con il relativo munizionamento, regolarmente detenute e della licenza di porto d’armi. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose. (Rer)