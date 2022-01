Milano: furto pluriaggravato, arrestate tre persone dalla polizia di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella tarda serata di ieri gli agenti della polizia di Stato di Milano hanno arrestato tre persone per furto pluriaggravato in concorso. In via Friuli, poco prima della mezzanotte, una volante ha notato tre persone uscire da un’auto parcheggiata, alla vista della polizia i tre hanno tentato una fuga ma sono stati subito bloccati con uno zaino, rubato dalla vettura, e un martello usato per spaccare il finestrino. Gli arrestati sono una donna 21enne italiana con precedenti e due uomini di cittadinanza marocchina di 21 e 18 anni, entrambi senza precedenti ma irregolari sul territorio (Rem)