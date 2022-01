Covid: Iss, con dose booster diminuiscono contagi tra i sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della somministrazione della dose booster si è osservata una diminuzione della percentuale dei casi negli operatori sanitari. E' quanto si apprende dall'aggiornamento del report settimanale Covid dell'Istituto superiore di sanità (Iss). "Nell’ultima settimana è stato registrato un forte aumento del numero di casi diagnosticati tra gli operatori sanitari (3.234 vs 1.571 della settimana precedente), e la percentuale di casi sul totale dei casi riportati risulta in aumento dal 1,5 per cento della settimana precedente al 1,9 per cento", prosegue il report. (Rin)