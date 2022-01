Spagna: portavoce Popolari, accordo fra governo e parti sociali "meno peggiore del previsto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce del gruppo del Partito popolare al Congresso spagnolo, Cuca Gamarra, ha ammesso che la "controriforma sindacale" approvata dal governo dopo l'accordo con sindacati e datori di lavoro è "meno brutta del previsto". Tuttavia, i popolari aspirano "a qualcosa di buono e per il futuro" e non "qualcosa che disfa un percorso che abbiamo già intrapreso". In un'intervista all'agenzia "Europa Press", Gamarra ha criticato il decreto approvato dal Consiglio dei ministri perché "lascia senza effetto aspetti della riforma del 2012" dell'allora premier Mariano Rajoy, che ha permesso alla Spagna in questi anni "di creare più di tre milioni di posti di lavoro". Gamarra ha poi sottolineato come questa riforma del Pp "ha promosso l'Erte", che è stata "la chiave" nella pandemia "per sostenere le economie familiari". Dopo aver assicurato che "le politiche socialiste e comuniste mettono la Spagna come fanalino di coda dell'Europa", la portavoce ha sottolineato che ciò di cui il Paese ha bisogno in questo momento "sono politiche diverse", con "più flessibilità" e "modernizzazione" del mercato del lavoro, con riduzione dei costi e dei contributi. "Che alla fine la controriforma sia stata meno brutta del previsto non significa che ci basti. Aspiriamo non al 'meno peggio' ma a qualcosa di buono e per il futuro, senza disfare un percorso che è stato positivo per la Spagna", ha avvertito. (Spm)