Vaticano: Papa, di fronte alla nostra fragilità Dio non si tira indietro

- Papa Francesco prima della recita dell’Angelus a Piazza San Pietro, commentando il Vangelo di oggi, ha detto: “Di fronte alla nostra fragilità, il signore non si tira indietro”. Il Pontefice ha dunque osservato: “Non rimane nella sua eternità beata nella sua luce infinita, ma si fa vicino, si fa carne, si cala nelle tenebre, abita terre a lui estranee. Lo fa - ha osservato Bergoglio - perché non si rassegna al fatto che noi possiamo smarrirci andando lontani da lui, lontani dall’eternità, lontani dalla luce. Ecco l’opera di Dio: venire in mezzo a noi. Se noi ci riteniamo indegni, questo non lo ferma. Se lo rifiutiamo, non si stanca di cercarci. Se non siamo pronti e ben disposti ad accoglierlo preferisce comunque venire“, ha concluso il Papa. (Civ)