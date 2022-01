India-Cina: scambio di auguri per il nuovo anno tra i militari lungo la zona contesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 18 novembre si è tenuta la 23ma riunione del Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento sugli affari di confine (Wmcc). Le parti, secondo una nota di Nuova Delhi, hanno esaminato i recenti sviluppi e convenuto sulla necessità di trovare una rapida soluzione alle questioni rimanenti, nel rispetto degli accordi e dei protocolli esistenti, in modo da ripristinare la pace e la tranquillità. È stato concordato di convocare al più presto il 14mo ciclo di colloqui militari per perseguire “l’obiettivo del completo disimpegno di tutti i punti di frizione” nel settore occidentale della Lac. Le delegazioni sono state guidate da alti funzionari dei ministeri degli Esteri: quella indiana dal sottosegretario aggiunto per l’Asia orientale, Naveen Srivastava, mentre quella cinese dal direttore generale del dipartimento degli Affari oceanici e di confine, Hong Liang. I delegati hanno ricordato il colloquio di settembre tra i ministri degli Esteri, l’indiano Subrahmanyam Jaishankar e il cinese Wang Yi, a Dushanbe, in Tagikistan, a margine di una riunione ministeriale dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), sulla necessità di continuare a dialogare per risolvere le questioni pendenti lungo Lac nel Ladakh orientale. L’incontro del Wmcc è stato l’ottavo in un anno e mezzo, da quando la disputa si è riacutizzata. Il precedente risaliva al 25 giugno. (segue) (Inn)