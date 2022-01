Usa-Ucraina: prevista oggi telefonata Biden-Zelensky, focus su Donbass (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La telefonata del 30 dicembre fra Putin e Biden è stata definita da ambo le parti uno scambio di vedute “serio e sostanziale” per gettare le basi in vista dei prossimi tre imminenti appuntamenti dell’agenda dei colloqui sulla sicurezza: i negoziati del 9 e 10 gennaio a Ginevra per discutere del controllo degli armamenti; la riunione del Consiglio Nato-Russia del 12 gennaio a Bruxelles; e quella del giorno dopo a Vienna nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), che comprende gli Stati Uniti, i principali alleati europei, oltre a Ucraina e Russia. Al termine della telefonata, dal Cremlino sono filtrate alcune informazioni non trascurabili, in primis il fatto che Biden avrebbe garantito che gli Stati Uniti non intendono schierare armi offensive in Ucraina. Un tema centrale, anche perché Putin ha garantito che la Russia terrà un approccio analogo a quello di Washington in materia di sicurezza e che reagirà allo spiegamento di armi ai suoi confini. (segue) (Rum)