Ue: Brunetta, nuova Europa rinasce da Guido Carli, si riscopra il valore delle scelte politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È sempre bello quando un organo di stampa come Agenzia Nova taglia traguardi importanti che significano impegno nella verifica dei fatti, qualità e tempismo" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- "L’Europa si è sempre forgiata nelle crisi. Così è avvenuto con il Trattato Ceca del 1954, che, insieme al Trattato di Roma del 1957, ricomponeva le lacerazioni della Seconda guerra mondiale; così è avvenuto con il Trattato di Maastricht del 1991, che suggellava, con la creazione della moneta unica, l’avallo politico alla riunificazione tedesca e la fine della Guerra Fredda. E così sta avvenendo con il Next Generation Eu, che sta ricomponendo i rapporti tra gli Stati membri, grazie alla scelta di emettere debito comune per contrastare le conseguenze indotte dalla pandemia". Lo scrive Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, in un intervento sul "Sole 24 Ore", dal titolo "La nuova Europa rinasce da Guido Carli". Per Brunetta, "questi momenti storici, di rottura dell’ordine precostituito, hanno visto prevalere la dimensione politica, volta a cercare soluzioni pragmatiche, su quella tecnocratica, volta a definire regole rigide. Durante la discussione sui parametri del Trattato di Maastricht, il ministro del Tesoro Guido Carli negoziò una clausola che consentiva agli Stati di impegnarsi in un percorso di avvicinamento tendenziale alla soglia obiettivo del rapporto debito/Pil (60 per cento). Analogamente, e non a caso, per gestire la fase critica della pandemia, l’Unione Europea ha flessibilizzato le sue regole, introducendo il “Temporary Framework”, che sospende la normativa sugli aiuti di Stato e attivando la “general escape clause” che sospende il Patto di Stabilità e Crescita, per poi istituire il Ngeu". (segue) (Rin)