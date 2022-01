Ue: Brunetta, nuova Europa rinasce da Guido Carli, si riscopra il valore delle scelte politiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi - scrive il ministro - "è fondamentale" evitare il ripetersi degli errori commessi nella gestione della crisi del 2008-2012, "quando la politica, per scarsa comprensione dei meccanismi di trasmissione degli shock finanziari all’economia reale, lasciò il passo alla tecnocrazia". Come? "Occorre ritrovare la centralità della politica, per riscrivere in maniera intelligente le regole di finanza pubblica. In questa direzione si colloca la proposta di Mario Draghi ed Emmanuel Macron. Per i due presidenti, le regole di bilancio devono essere modificate e semplificate per non imbrigliare Ngeu". Quella proposta, sottolinea Brunetta, rilancia l’idea di Carli: la sostenibilità delle finanze pubbliche "deve essere garantita attraverso un percorso di riduzione di deficit e debito che avvenga nel rispetto del principio della tendenza graduale all’obiettivo, tenendo conto dei 'fattori rilevanti' (debito privato, sistema pensionistico, mercato del lavoro, ecc.) specifici di ogni Paese, e non attraverso il pedissequo rispetto di rigidi e omogenei parametri quantitativi". (Rin)