Regno Unito: fonti stampa, governo lavora per prevenire interruzioni servizi pubblici causa Covid

- Il governo del Regno Unito sta lavorando a piani di emergenza per prevenire interruzioni nel settore pubblico o nei trasporti nel caso in cui molti lavoratori debbano mettersi in isolamento a causa dell'ondata di Covid-19 nel Paese. Lo riferisce l'emittente "Skynews", secondo cui i dipartimenti del governo britannico si stanno impegnando per garantire che i dipendenti dispongano di una dose di richiamo del vaccino anti Covid per avere maggiori possibilità contro il ceppo Omicron del coronavirus. I dati del governo mostrano che l'82,4 per cento delle persone nel Regno Unito ha ricevuto due dosi del vaccino e il 59 per cento ha ricevuto il richiamo. Allo stesso tempo, il numero giornaliero di nuovi casi è in aumento da novembre. Si è passati da 30.305 casi confermati il 7 novembre a 162.572 casi del primo gennaio. (Rel)