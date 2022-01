Brasile: Covid, si conclude oggi consultazione pubblica su vaccinazione bambini 5-11 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poche ore dall'approvazione dell'Anvisa, il ministro Queiroga interveniva affermando che prima di dare il via libera alla vaccinazione sarebbe stato necessario un secondo parere tecnico. Secondo Queiroga infatti l'approvazione all'uso del vaccino anti-Covid sviluppato dall'industria farmaceutica statunitense Pfizer sui bambini da parte dell'autorità sanitaria da sola non basta. "È necessario fare un'analisi. La valutazione dell'Anvisa è una, quella del ministero della Salute è un'altra", ha detto Queiroga. Contro l'adozione del vaccino si era scagliato il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, che nel corso di una diretta sul proprio profilo Facebook aveva chiesto, ufficiosamente, i nomi dei tecnici che hanno approvato il vaccino sui bambini. "Vogliamo pubblicizzare i nomi di queste persone, in modo che tutti possano conoscerli e, ovviamente, formarsi un'opinione", ha dichiarato Bolsonaro, da sempre critico all'utilizzo dei vaccini al punto di decidere di non vaccinarsi. (segue) (Brb)