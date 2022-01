Medio Oriente: Israele risponde con raid a lancio missili di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte di ieri, il movimento islamista in controllo della Striscia di Gaza, Hamas, ha lanciato due missili verso Israele, causando la risposta delle Forze di difesa israeliane (Idf). Lo riferisce il quotidiano israeliano "The Times of Israel". Da quanto emerso, le Idf avrebbero condotto diversi raid aerei contro posizioni militari e di produzione bellica di Hamas. Non sono state dichiarate vittime o feriti.(Res)