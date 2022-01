Roma: scuola “Alberto Sordi” in fiamme, palestra inagibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio ha seriamente danneggiato la scuola primaria “Alberto Sordi” in via Taggia a Roma. Le fiamme sono divampare ieri sera poco prima della mezzanotte e hanno interessato principalmente il tetto della palestra e il primo piano del plesso. A fiamme domate la palestra è stata dichiarata inagibile. L’intera struttura, però, non era ancora funzionante perché sottoposto a lavori di ristrutturazione. Del caso se ne stanno occupando gli agenti del commissariato Roma Primavalle.(Rer)