Rieti: si schianta con l'auto sulla Salaria, muore 56enne

- Un uomo di 56 anni è morto, questa mattina, a causa di un incidente stradale avvenuto sulla via Salaria a Rieti. La vittima alla guida di un Ford Focus ha perso il controllo del mezzo schiantandosi in prossimità dell'imbocco della galleria di Collegiardino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rieti e gli agenti della polizia stradale oltre agli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che costatare la morte dell'uomo. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. si indaga per ricostruite la dinamica del sinistro.(Rer)