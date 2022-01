Milano: il Comune cerca investitori per il palazzo di via Dogana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il complesso, tutelato dalla soprintendenza, Palazzo Marino si riserva di valutare anche proposte per "eventuali destinazioni alternative ma sempre rispettose dell'ambito storico monumentale", si legge nell'avviso pubblico. In considerazione del piano di investimenti, prevedibilmente ingente, la concessione è di 18 anni ad un canone annuale non inferiore a 500 euro al metro quadro per gli spazi a destinazione alberghiera, a 1.850 euro per quelli destinati a ristorazione e a 2.899,81 euro per servizi e negozi. "Scopo dell’amministrazione - spiega l'assessore al bilancio e patrimonio, Emmanuel Conte - è di valorizzare il palazzo dal punto di vista della redditività e insieme garantire un mix di funzioni adatte per il contesto di piazza Duomo. La destinazione ricettiva con servizi di alto livello permette un giusto bilanciamento fra le esigenze di chi investe, il rispetto del contesto monumentale e l'utilità pubblica". (Com)