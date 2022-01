Francia: Covid, periodo isolamento per positivi vaccinati sarà ridotto a sette giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità francese Olivier Veran ha dichiarato che il periodo di isolamento per le persone completamente vaccinate che risultano positive al Covid sarà ridotto a sette giorni, dai 10 previsti finora. "Questo isolamento potrebbe essere revocato dopo cinque giorni in caso di test negativo. Coloro che non sono vaccinati dovranno autoisolarsi per 10 giorni, con la possibilità di uscire dall'isolamento dopo sette giorni alle stesse condizioni", ha detto Veran al quotidiano "Le Journal du Dimanche". Il ministro ha anche affermato che la nuova variante Omicron era troppo contagiosa per essere fermata a meno che non venisse reimpostato un "rigoroso blocco". "Rimarremo vigili per tutto gennaio", ha detto Veran, aggiungendo che l'attuale diffusione del virus alimentata da Omicron potrebbe essere l'ultima. (Frp)