Haiti: un morto e quattro feriti a Gonaives durante proteste contro premier in giorno indipendenza (2)

- Secondo la “Gazette Haiti”, non erano schierati agenti della polizia locale e la popolazione residente era quasi assente dai festeggiamenti. Data la situazione, Henry è stato costretto a lasciare la città prima del previsto, senza pronunciare il discorso in programma. Da giorni a Gonaives, in vista della festa dell’indipendenza, c’era un clima di malcontento e tensione. Anche il giorno precedente, si erano sentiti colpi di armi da fuoco mentre il 30 dicembre un veicolo era stato dato alle fiamme. Anche nel gennaio 2020 e 2021 c’erano state proteste, che avevano impedito all’allora presidente Jovenel Moise di recarsi nella città per le celebrazioni. (Mec)