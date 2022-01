Kosovo: portavoce Guterres, status di "persona non grata" non può essere applicato a dipendenti Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo status di "persona non grata" non può essere applicato ai dipendenti delle Nazioni Unite. Lo ha affermato Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, commentando la situazione relativa a un impiegato russo in Kosovo, impegnato nella missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite (Unmik). "Siamo stati informati della dichiarazione da parte delle autorità del Kosovo dello status di 'persona non grata' di un membro dello staff della Missione delle Nazioni Unite in Kosovo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ricevuta dalla Missione da parte delle autorità del Kosovo in merito a questo annuncio. La dottrina della 'persona non grata' non è applicabile al personale delle Nazioni Unite e non è contemplata dal regolamento Unmik 2000/47", ha affermato Dujarric. (segue) (Alt)