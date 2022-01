Kosovo: portavoce Guterres, status di "persona non grata" non può essere applicato a dipendenti Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di venerdì, il ministero degli Esteri del Kosovo ha dichiarato un rappresentante russo della missione di amministrazione ad interim delle Nazioni Unite (Unmik), come persona non grata, senza rivelarne l'identità. Ad annunciarlo è stata la ministra degli Esteri kosovara, Donika Gervalla, affermando di aver agito su richiesta del premier Albin Kurti. Gervalla ha aggiunto che il Kosovo resta impegnato nella lotta contro l'influenza negativa della Russia e dei suoi satelliti nella regione, il cui scopo è minare i risultati ottenuti da Pristina insieme ai propri partner, in primis Stati Uniti, Nato e Ue. (Alt)