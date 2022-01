Roma: aggredisce e rapina turisti messicani, arrestato 23enne tunisino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un algerino di 23 anni senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Macao, per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri sera, i militari sono intervenuti in via Marghera, zona Castro Pretorio, a seguito di una segnalazione giunta al 112 da parte di un gruppo di 5 giovani cittadini messicani, tutti poco più che ventenni e a Roma per turismo, i quali avevano riferito che uno di loro era stato strattonato, spinto a terra e rapinato del telefono cellulare da uno sconosciuto armato di coltello. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno prestato assistenza ad un amico del rapinato, un ragazzo di 21 anni, che era intervenuto per difendere il connazionale e che, secondo quanto riferito, era stato a sua volta ferito ad una mano con il coltello dal presunto rapinatore. (segue) (Rer)