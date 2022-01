Sanità: infermieri romani tra morsi di pazienti e contagi covid, l’allarme del sindacato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In pochi giorni, tra Natale e Capodanno, si è registrata “una nuova vergognosa escalation di violenza ai danni dei nostri infermieri, impegnati da alcune settimane in una nuova delicata battaglia per fronteggiare una variante del Covid, Omicron, che corre veloce come non mai e che sta nuovamente cambiando radicalmente le nostre esistenze, la nostra quotidianità”. Così in una nota Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up che si riferisce ad episodi di violenza che si sono consumati negli affollati ospedali della Capitale. “Il San Giovanni Addolorata e il Policlinico di Tor Vergata –continua De Palma- si sono trasformati in veri e propri ring nei giorni di festa, presi d'assalto da malati e pazienti decisamente ‘fuori controllo’. Il bollettino di guerra è da brividi, si fa fatica solo a immaginare che tutto questo possa accadere in luoghi ‘sacri’, dove l’impegno comune dovrebbe essere, come non mai in questo delicato frangente, quello di agevolare i professionisti della sanità nel fronteggiare la crescita esponenziale dei ricoveri, con il primo obiettivo di tutelare la salute dei cittadini”. (segue) (Com)