Business news: Egitto, firmati 25 contratti per la ricerca dell'oro nel 2021 con 7 società estere e 4 locali

- L'Autorità generale egiziana per le risorse minerarie ha firmato 25 contratti per l'esplorazione dell'oro nel 2021 con sette società straniere e quattro egiziane in 75 zone nel Deserto orientale, con un investimento totale di circa 57 milioni di dollari. Lo riferisce un comunicato stampa pubblicato dal ministero egiziano del Petrolio e delle Risorse minerarie. L'Egitto ha lanciato una seconda tornata di gare e sta valutando i contratti con le aziende vincitrici. La stessa Autorità ha anche annunciato una nuova gara internazionale per minerali (ferro, fosfati, rame, sabbie bianche, feldspato, sali di potassio, piombo, zinco, caolino e limo) nel lago Nasser, nel sud del Paese. (Cae)