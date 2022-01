Business news: Il Cairo e Mosca discutono sviluppi progetti zona industriale russa Canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione economica tra Egitto e Russia e l’attuazione dei progetti nella zona Zona industriale russa nel Canale di Suez e il completamento della centrale nucleare di Dabaa sono stati i temi al centro dell’incontro tra l’ambasciatore dell'Egitto a Mosca, Nazih al Najari, e il vice ministro russo dell'Industria e del Commercio, Vasily Osmakov. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Affari esteri egiziano. Secondo quanto riferisce la nota, le due parti hanno discusso anche un merito alla produzione e alla fornitura di 1.300 vagoni ferroviari all'Egitto da parte di aziende russe e le opportunità di cooperazione in altri settori economici, in particolare farmaceutico, automotive, trasporto marittimo e aereo e la partecipazione dell’Egitto al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, previsto per il prossimo giugno. L'incontro tra il diplomatico egiziano e il viceministro russo è avvenuto una settimana dopo che la società russa United Grain Co (Ugc) ha annunciato di aver costituito una joint venture con l'egiziana Astra Ltd. per fornire grano russo al mercato egiziano. Inoltre, lo scorso 10 dicembre, lo stesso Osmakov ha dichiarato durante un forum internazionale sull'esportazione "Made in Russia", che Mosca inizierà nel 2022 a finanziare la creazione della zona industriale russa in Egitto. Nel 2018, Mosca e Il Cairo hanno firmato un accordo per la creazione di una zona industriale russa nel Golfo di Suez, che si estenderà su un'area di 5,25 chilometri quadrati e con investimenti per 6,9 miliardi di dollari, e sarà realizzata in tre fasi. (Cae)