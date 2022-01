Business news: Giordania, governo approva misure per rafforzare scorte strategiche materie prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Giordania ha approvato a inizio settimana una serie di misure miranti a facilitare l’importazione e la produzione di materie prime al fine di rafforzare le scorte strategiche del Paese. Lo riferisce l’emittente giordana “Al Mamlaka”. Nello specifico, sono state abbassate le tasse sui prodotti agricoli del 30 per cento, i dazi doganali per le materie prime (alimentari, mediche ed energetiche, soprattutto) e uno snellimento delle procedure burocratiche per lo stoccaggio e l’entrata nel Paese con merci di vario genere. (Res)