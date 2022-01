Business news: Beac rivede al rialzo previsioni di crescita per l'Africa centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato di politica monetaria della Banca degli Stati dell'Africa centrale (Beac) ha rivisto al rialzo le sue previsioni di crescita regionale, stimando che l'area registrerà per l'anno in conclusione un aumento del Prodotto interno lordo pari al 1,9 per cento. La stima, riferisce "Financial Afrik", aggiorna quella dell'1,3 per cento comunicata ad aprile e dell'1,6 per cento a fine settembre. Per il 2022, invece, il comitato prevede una crescita del 3,7 per cento, anche in questo caso in rialzo rispetto alla stima - del 3,3 per cento - formulata a settembre. Secondo l'istituto di credito regionale, la ripresa sarà trainata principalmente da un rimbalzo dell'attività non petrolifera e da un calo delle pressioni inflazionistiche all'1,7 per cento nel 2021, contro il 2,6 per cento dell'anno scorso, prima di salire al 2,2 per cento il prossimo sotto la pressione dell'inflazione importata. Nel 2020, la regione ha registrato una recessione del -1,7 per cento, in particolare a causa della crisi sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. (Res)