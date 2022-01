Business news: Tanzania, governo rilascia licenze di estrazione mineraria a quattro società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Tanzania ha autorizzato il rilascio di licenze per l'estrazione mineraria a quattro società: Faru Graphite Corporation, Petra Diamonds Ltd (Pdl), Nyati Mineral Sands Ltd e Sotta Mining Corporation. Lo ha dichiarato il ministro delle Miniere, Doto Biteko, citato da "Financial Afrik". Il ministro ha precisato che il governo di Dodoma "ha rilasciato 20.277 licenze minerarie agli investitori", operazione che si inserisce nell'impegno delle autorità locali a sostenere il settore in modo che questo contribuisca per il 10 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) entro il 2025. La volontà segue il trend positivo registrato dalle attività minerarie negli ultimi sei anni, durante i quali il contributo del settore al Pil si è attestato al 6,9 per cento, rispetto a un tasso del 4,3 per cento registrato nel 2014. Da giugno del 2019 a giugno del 2020 la Tanzania ha registrato entrate per 528 miliardi di scellini (227,1 milioni di dollari) nel settore minerario, con un aumento del 52,6 per cento su base annua. (Res)