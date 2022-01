Business news: Senegal, il 3 gennaio posa prima pietra del porto in acque profonde di Ndayane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posa della prima pietra per la costruzione del porto in acque profonde di Ndayane, in Senegal, avverrà il prossimo 3 gennaio alla presenza del presidente Macky Sall. Lo ha reso noto il direttore esecutivo del progetto , Meissa Mbaye, che nel corso di un briefing con la stampa locale ha insistito sulla componente industriale integrata nell'architettura di questa piattaforma, che consentirà di rompere con le consuete funzioni tradizionali dei porti ed evidenzierà le potenzialità industriali del Paese. Assegnato alla multinazionale emiratina Dubai Ports World (Dp World), l'ambizioso progetto darà forma a un complesso portuale multifunzionale che coprirà 600 ettari e richiederà un investimento globale di quasi mille miliardi di franchi Cfa (1,8 miliardi di dollari). La costruzione del complesso portuale dovrebbe essere realizzata in due fasi: la prima assorbirà un budget di 837 milioni di dollari e riguarderà, tra l'altro, lo sviluppo di un terminal container che avrà tre chilometri di banchina e 300 ettari per il terminal container, un canale marittimo di cinque chilometri e la costruzione di una banchina di 840 metri (e profonda 18) dimensionata per accogliere navi a pescaggio profondo; la seconda fase richiederà 290 milioni di dollari e prevede la costruzione di un secondo molo di 410 metri e il dragaggio aggiuntivo del canale di accesso. Oltre ai lavori del porto, Dp World svilupperà una Zona economica speciale (Zes) e collegamenti stradali e ferroviari aggiuntivi per collegare il porto a Dakar e alla rete di trasporto regionale. (Res)