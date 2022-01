Governo: Gelmini, molto difficile sostituire Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Forza Italia ha una grandissima stima nei confronti del professor Draghi, che Berlusconi ha voluto alla guida della Bce. Ha lo standing e le capacità per ricoprire qualsiasi ruolo ed è un eccellente presidente del Consiglio: il tema è la difficoltà nel sostituirlo, in una fase così delicata, alla guida del governo. Lo afferma Maria Stella Gelmini, ministra degli Affari regionali in un'intervista a "La Stampa". "Il presidente Berlusconi ha ribadito che la legislatura deve arrivare a conclusione naturale", aggiunge Gelmini, secondo cui una maggioranza così composita "come quella attuale si regge con una guida autorevole e forte, difficile immaginare un'alternativa". La ministra parla poi della corse al Colle. Quella di Berlusconi "è la candidatura più autorevole che la nostra coalizione possa avanzare. Non ci sono piani B". Una simile scelta "rappresenterebbe il superamento di quegli scontri ideologici che tanto male hanno fatto al Paese". Sarebbe "un segnale di pacificazione nazionale". (Rin)