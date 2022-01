Sudafrica: Cape Town, vigili del fuoco al lavoro per domare incendio in complesso parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vigili del fuoco stanno lavorando per domare le fiamme dell’incendio divampato nelle prime ore di oggi nel complesso parlamentare di Cape Town, in Sudafrica. Le colonne di fumo, secondo la stampa locale, sono visibili a chilometri di distanza e i danni sono ingenti. Non è chiaro se qualcuno sia rimasto ferito. La situazione non è ancora stata riportata sotto controllo e, secondo le autorità, le ipotesi sull’origine del rogo sono ancora aperte. La struttura originale dell’edificio è stata costruita nel 1884 e nei decenni successivi, fino agli Ottanta del Novecento, sono stati aggiunti altri corpi di fabbrica. L’edificio si trova nella vicinanze della cattedrale di San Giorgio, in cui è stato sepolto, poche ore prima dell’incendio, l’arcivescovo Desmond Tutu. (Res)