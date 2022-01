Bosnia: il 2022 si apre tra i piani di Dodik e lo spettro della secessione (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo complesso teatro di rapporti geopolitici a farne le spese sarà l’avanzamento del percorso europeo della Bosnia Erzegovina e, probabilmente, dell’intera regione balcanica. In proposito è interessante notare come un altro alleato di Dodik sia l’Ungheria del premier Viktor Orban, una pedina potenzialmente decisiva che potrebbe bloccare in seno all’Ue l’adozione di sanzioni contro gli esponenti dell’entità serba promotori dei piani secessionisti. Orban ha avuto un incontro con Dodik a metà novembre a Banja Luka ed ha recentemente assicurato che intende porre il veto ad eventuali sanzioni Ue contro l’entità serba della Bosnia. Il premier ungherese ha inoltre aperto uno scontro diretto con le autorità centrali di Sarajevo, individuando il problema dell’eventuale adesione europea della Bosnia nell’"integrazione di 2 milioni di musulmani". "Per noi musulmani, il sistema di valori a cui fa riferimento Orban, questa sorta di nazionalismo europeo, non è chiaro", ha risposto il leader dell'Sda Izetbegovic. “La Bosnia Erzegovina è uno dei Paesi più antichi in Europa, mentre gli ungheresi provengono dagli Urali, dall'Asia", ha attaccato Izetbegovic aggiungendo: “Il mondo islamico non si è ancora sollevato a difesa dell'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina, in quanto hanno anche i loro problemi, ma se necessario ci saranno per noi". Se la prospettiva di un nuovo conflitto armato in Bosnia non appare realistica nonostante l’aumento delle tensioni, quella di una secessione pacifica “de facto” dell’entità serba appare concreta in particolare laddove la comunità internazionale non sarà in grado di mediare soluzioni soddisfacenti per i tre popoli costitutivi. (Res)