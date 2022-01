Business news: Cina, turismo in Tibet cresce del 15,9 per cento nei primi 11 mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 40 milioni di turisti hanno visitato la regione cinese del Tibet nei primi undici mesi del 2021, un aumento del 15,9 per cento annuo. È quanto riferito dalle autorità locali, secondo cui il comparto turistico ha registrato un incremento dei profitti del 22,4 per cento a circa 6,9 miliardi di dollari nel periodo in oggetto. La regione non intende abbassare la guardia durante la stagione invernale, e punta ad un’ulteriore espansione del mercato turistico. A tal proposito, il Tibet ha varato una serie di politiche tese ad attirare un maggior numero di viaggiatori, tra cui la riduzione del tariffario per gli alberghi e la distribuzione di biglietti omaggio per i principali siti di intesse. (Cip)