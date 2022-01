Business news: elettromobilità, Catl costruirà nuovo stabilimento nella Cina meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda cinese Contemporary Amperex Technology (Catl), specializzata nella produzione di batterie per veicoli elettrici, intende costruire un nuovo stabilimento a Yibin, nella Cina meridionale. L’opera sarà realizzata con un investimento di 3,76 miliardi di dollari e porterà a dieci il numero degli impianti gestiti dalla società nell’area. Dal 2017, Catl detiene il primato mondiale per la produzione di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici. Stando ai dati di Sne, un istituto di ricerche di mercato sudcoreano, nei primi undici mesi del 2021 la società ha dominato il mercato delle batterie con una quota del 31,8 per cento. (Cip)