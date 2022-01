Business news: Iraq, trattative nel settore delle rinnovabili con tre società internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kamal Hussein, a capo della commissione per le fonti rinnovabili dell’Iraq, ha annunciato ieri lo stato avanzato delle trattative tra Baghdad e tre compagnie energetiche internazionali per la stipula di un contratto nel settore delle fonti rinnovabili. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Ina”. L’obiettivo del progetto iracheno è di arrivare a produrre 12 mila megawatt di energia da fonti rinnovabili per l’anno 2025, in linea con la diminuzione di emissione prevista per il 2030 da Baghdad. Nello specifico, le trattative in atto riguardano le procedure amministrative per l’assegnazione di terreni che verranno utilizzati dalle tre società coinvolte - la francese Total, la cinese Power China e l’emiratina Masdar - per la costruzione di pannelli solari. (Res)