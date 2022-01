Business news: Egitto, presidente Al Sisi annuncia divieto pesca intensiva nei laghi per 3 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano fermerà la pesca intensiva nei laghi per i prossimi tre mesi, con l’obiettivo di aumentare la produzione da 20 tonnellate a 50 e 80mila tonnellate nei prossimi anni. Lo ha annunciato il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. Il presidente ha chiesto al ministero delle Finanze di risarcire i pescatori colpiti dall'interruzione del lavoro per un periodo di 3 mesi. Al Sisi ha anche invitato gli agricoltori a utilizzare il sistema di irrigazione e l'agricoltura moderna per ridurre l'uso di fertilizzanti dal 40 al 50 per cento per aiutare il Paese a esportare fosfati all'estero e risparmiare acqua. (Cae)