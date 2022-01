Business news: presidente Senegal Sall inaugura Treno espresso regionale, collegherà Dakar a Diamniadio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senegal, Macky Sall, ha inaugurato il nuovo Treno espresso regionale (Ter) che collegherà la capitale Dakar alla città di Diamniadio, nell'ovest del Paese. La nuova rete ferroviaria, riferisce l'agenzia di stampa "Apa", servirà un totale di 14 stazioni e trasporterà ogni giorno non meno di 115 mila viaggiatori nella sua prima fase. Il progetto, il cui costo è stimato in 780 miliardi di franchi Cfa (circa 1,2 miliardi di euro), è finanziato dalla Banca islamica per lo sviluppo (Bid), la Banca africana di sviluppo (Afdb), France Total, l'Agenzia di sviluppo francese (Afd), il ministero del Tesoro e la banca d'investimento Bpifrance. (Res)