Business news: parlamento Togo adotta legge finanziaria per il 2022, si basa su stima crescita del 6,1 per cento

- Il parlamento del Togo ha adottato la legge finanziaria per il 2022, che prevede risorse e spese per oltre 2,7 miliardi di dollari. Lo riferisce "Financial Afrik", osservando che il budget approvato si basa su una prospettiva di crescita nazionale del 6,1 per cento. Lomé punta infatti a raggiungere una crescita reale di quasi il 7 per cento entro il 2025, nella speranza di mantenere un tasso di inflazione controllato al di sotto della soglia del 3 per cento su tutto il periodo, grazie all'andamento economico atteso e agli sforzi di risanamento delle finanze pubbliche messi in atto dall'amministrazione. Inoltre, secondo l'auspicio del ministro dell'Economia e delle Finanze Sani Yaya, il Paese dovrebbe veder migliorare il profilo degli indicatori macroeconomici e di bilancio, in particolare quelli relativi al saldo di bilancio, alla massa salariale rispetto alle entrate fiscali e al tasso di pressione fiscale. La Finanziaria 2022 sancisce inoltre un ampliamento della base imponibile, un rafforzamento delle misure di controllo e contrasto alla frode e all'evasione fiscali, una semplificazione delle procedure fiscali e altre misure volte a ridurre il carico fiscale. Per il 2021, il tasso di crescita economica del Togo è stimato al 5,3 per cento contro la soglia dell'1,8 per cento raggiunta nel 2020. (Res)