Business news: Zimbabwe, australiana Invictus Energy finanzierà sviluppo progetto gasifero di Cabora Bassa

- La società australiana Invictus Energy ha annunciato che raccoglierà 5,5 milioni di dollari australiani (pari a circa 3,5 euro) per sostenere lo sviluppo del progetto del gas di Cabora Bassa, in Zimbabwe. Tale somma, fa sapere la società in una nota, sarà utilizzata nello specifico per il pagamento dei costi di mobilitazione dell'impianto di perforazione, l'acquisto di attrezzature per l'esecuzione del programma di perforazione di due pozzi e il completamento dell'elaborazione dei dati del sondaggio sismico CB21. Questi fondi saranno mobilitati attraverso un collocamento di 3,5 milioni di dollari australiani (2,2 milioni di euro) e un piano di acquisto di azioni per un importo massimo di 2 milioni di dollari australiani (1,2 milioni di euro). Invictus emetterà quindi 35 milioni di nuove azioni ordinarie interamente liberate al prezzo di 0,10 dollari australiani (0,064 euro) per azione. Contestualmente al collocamento, Invictus offrirà a tutti gli azionisti aventi diritto un piano di acquisto di azioni per raccogliere fino a 2 milioni di dollari australiani (1,3 milioni di euro), con un massimo di 20 milioni di azioni emesse come parte di questo. Tutti gli azionisti aventi diritto avranno l'opportunità di richiedere fino a 30 mila dollari australiani (circa 19 mila euro) in nuove azioni. All'inizio di dicembre Invictus ha firmato un accordo con una società britannica per cofinanziare il programma di perforazione dei due pozzi che dovrebbe iniziare nel prossimo anno. (Res)