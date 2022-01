Business news: Cina, ministero Commercio annuncia ampliamento mercato agli investitori esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha ridotto il numero delle aree di mercato precluse agli investimenti esteri, che dal primo gennaio 2022 potranno confluire in due nuovi settori. È quanto riferito dal ministero del Commercio e dalla Commissione nazionale di sviluppo e riforma (Ndrc), il principale regolatore socioeconomico del Paese. Il cosiddetto “elenco negativo” del 2021 – che non autorizza gli stranieri ad operare in determinati settori – è stato accorciato da 33 a 31 voci. Una maggiore allocazione di capitale estero sarà consentita anche nelle Zone pilota di libero scambio (Ftz), che elimineranno le restrizioni per tre aree di mercato. Gli elenchi sono stati rivisti per il quinto anno consecutivo. (Cip)