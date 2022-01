Bosnia: il 2022 si apre tra i piani di Dodik e lo spettro della secessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l’anno che si è appena chiuso sarà ricordato nei Balcani per l’acutizzarsi della crisi politico istituzionale in Bosnia Erzegovina, il 2022 che si apre rischia di poter passare alla storia per una secessione o persino uno smembramento del Paese. A dare forza a questi scenari, apparentemente relegati al passato di “polveriera balcanica” nel cuore dell’Europa, sono i piani messi in atto dall’esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, che ha avviato nel Parlamento locale della Repubblica Srpska l’iter per avocare una serie di competenze attualmente del governo centrale di Sarajevo in materia di su giustizia, tassazione, difesa e sicurezza. Il 28 dicembre è stata inoltre pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’entità serba una nuova legge sui medicinali che prevede la creazione di un’Agenzia del farmaco della Repubblica Srpska. Nel mese di gennaio dovrebbe essere la volta dell’effettiva creazione di un Consiglio giudiziario e di una Procura dell’entità serba: la risoluzione approvata il 10 dicembre dalla maggioranza dei deputati nell’Assemblea di Banja Luka per assumere competenze su giustizia, difesa e tassazione, infatti, non ha ancora valore vincolante ma rappresenta la base per attuare i piani “secessionisti” di Dodik che a Sarajevo vengono considerati “un attacco all’ordine costituzionale” della Bosnia Erzegovina. (segue) (Res)